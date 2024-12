La montagna è per tutti: escursione solidale con Joelette ad Amelia

TERNI Domani alle 12 nella sala del Consiglio provinciale sarà presentata l’iniziativa “La montagna è per tutti”, un’escursione solidale con Joelette, la speciale carrozzina elettrica che consente anche alle persone con disabilità di vivere l’emozione del trekking e delle camminate all’aperto.

La Joelette, finanziata da Provincia di Terni e Cai, sarà presente in sala. A presentare l’iniziativa sarà la presidente della Provincia e sindaca di Amelia, Laura Pernazza, insieme ai rappresentanti del Cai e dell’Associazione Stefano Zavka.

“La montagna è per tutti” si svolgerà sabato 14 dicembre ad Amelia lungo il Cammino del Germanico e sarà un’occasione per sottolineare che la montagna è per tutti, grazie a strumenti e attrezzature innovative e al lavoro congiunto di enti e associazioni del territorio.