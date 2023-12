La festa delle culture "Fontivegge apre alle associazioni e alle comunità migranti"

Da venerdì a domenica piazza del Bacio accoglie un’esperienza che coinvolgerà comunità di diverse nazionalità presenti in città. La prima edizione di “Perugia &Friends International - La Festa dei Popoli e delle Culture” è stata presentata a Palazzo dei Priori dall’assessore alla partecipazione e allo sviluppo economico Gabriele Giottoli, alla presenza anche del sindaco Andrea Romizi, del vicesindaco Gianluca Tuteri e dell’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia.

"Da tre anni l’amministrazione comunale, con il progetto Perugia Open District ha promosso iniziative nei quartieri per creare momenti di incontro e confronto, per stimolare la vita associativa e la partecipazione attiva dei residenti e per incentivare lo sviluppo economico – ha spiegato Giottoli -. L’idea di Perugia International nasce da queste esperienze grazie anche alla collaborazione attiva di numerose associazioni rappresentative delle comunità migranti". “Il periodo scelto non è casuale – ha poi precisato il vicesindaco Tuteri -. 75 anni fa e stata siglata la dichiarazione universale dei diritti umani. Piazza del Bacio diventerà un simbolo della famiglia umana di cui si parla nel preambolo di quel documento. Come amministrazione abbiamo il compito di creare il terreno fertile per l’integrazione, che assicura a tutti uguali diritti. Non a caso, in occasione della tavola rotonda di domenica 17 dicembre sarà effettuato un sondaggio per capire quali sono i bisogni dei migranti che approdano nella nostra città in termini di servizi e di reti di assistenza e conforto". Romizia ha concluso assicurando che attraverso investimenti mirati sarà migliorata la qualità della vita in diversi quartieri, tra cui Madonna Alta, Fontivegge, Ponte San Giovanni e, a seguire, anche San Sisto.