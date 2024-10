La farmacia comunale cambia sede

ASSISI – Rappresenta una voce significativa sia sul piano del servizio che offre che di introito per le casse municipali. È la farmacia comunale che cambierà sede, lasciando gli spazi di via Los Angeles per raggiungere quelli poco distanti di via Fratelli Matteucci, tra il centro commerciale e quello residenziale. La farmacia comunale resterà chiusa per due giorni proprio per completare il trasloco e riaprirà sabato 2 novembre nei nuovi ed ampi locali della nuova sede. La palazzina dove sorgerà la nuova farmacia comunale ospiterà anche degli ambulatori, sempre di proprietà comunale, che saranno messi a disposizione dei medici della zona. "L’amministrazione comunale – viene evidenziato – ha fortemente voluto la realizzazione di nuovi e spaziosi locali per la farmacia comunale al fine di offrire alla cittadinanza e ai turisti un punto di riferimento sempre più accogliente, accessibile e utile per gli utenti. La nuova struttura vuole rispondere in maniera ancora più efficace alle esigenze di salute e benessere della comunità, rafforzando il ruolo di questo presidio pubblico come luogo di prossimità ed eccellenza nel settore sanitario. La chiusura di questi giorni si rende pertanto necessaria per permettere il trasferimento dei prodotti farmaceutici nella nuova sede, con i cittadini che, in questi due giorni, potranno rivolgersi alle altre farmacie presenti delle zone limitrofe. Farmacia comunale che, come risulta dal rendiconto di gestione 2023, ha registrato una differenza tra entrate e uscite positiva di oltre 170.000 euro, di fatto i massimi storici di introiti.