La comunità ricorda i suoi caduti. Con i ragazzi delle scuole

CITTA’ DI CASTELLO – Si è tenuta a San Secondo la cerimonia di commemorazione dei caduti civili e militari di tutte le guerre che in questa zona è particolarmente sentita. Una cerimonia che ogni anno cresce e che vede sempre più partecipazione e coinvolgimento da parte di cittadini, autorità e associazioni. "Uno sguardo al passato per ricordarci di fare memoria di quanto accaduto affinché non si ripeta mai più": da alcuni anni in queste celebrazioni sono stati coinvolti i bambini della scuola primaria "La Vecchia Stazione" che con poesie, canti e racconti storici del tempo sono stati protagonisti. I ragazzi della scuola secondaria Alighieri-Pascoli, poi Matteo Mazzoni e Giulio Giuliani dell’Istituto Franchetti Salviani hanno commosso i presenti con le loro riflessioni nate dopo la visita alla mostra "Schiavi di Hitler" (tenutasi nel mese di ottobre a Città di Castello). Erano presenti le autorità guidate dal sindaco, la Filarmonica Puccini e i rappresentanti dell’Istituto Gabriotti, del Comando Militare Umbria e delle forze dell’ordine.