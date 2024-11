La Comunità Energetica ha fatto il primo passo

GUALDO TADINO – Ha preso avvio il cammino della Cer, la comunità energetica da fonti rinnovabili. Lo hanno annunciato il sindaco Massimiliano Presciutti e gli assessori in conferenza stampa: il Comune, ente promotore, invita i residenti nel territorio gualdese a manifestare il proprio interesse per una possibile adesione; lo si potrà fare entro il 31 dicembre prossimo. Chiuso il preliminare cammino burocratico con gli atti approvati dal Consiglio comunale, tra cui lo Statuto ed il Regolamento, ora si comincia. Prospettive interessanti. Ci sarà la possibilità di produrre direttamente energia pulita con impianti da fonti rinnovabili e di utilizzarla per le proprie necessità, con l’eventuale surplus da immettere nella rete del Cer; i cui utenti potranno veder ridotte le spese e beneficiare di tariffe più basse rispetto alle forniture tradizionali; l’intera operazione ha le caratteristiche della sostenibilità ambientale e del rispetto dell’ecologia, riducendo le emissioni di CO2 con la decarbonizzazione. I cittadini potranno essere protagonisti attivi e contribuire con l’adesione alla Cer. Per questo il Comune ieri ha diffuso un avviso per invitare gli interessati alla "manifestazione d’interesse" da spedire mediante pec all’indirizzo [email protected], o con raccomandata A/R, o con consegna a mano al protocollo del municipio; in questa prima fase saranno ammessi solo i prosumer (produttori e consumatori di energia) con superfici per impianti fotovoltaici. Non sono ammessi impianti già esistenti. Alberto Cecconi