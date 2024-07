La Banda della Finanza

Al Festival dei Due Mondi è molto atteso il tradizionale concerto con la Banda Musicale della Guardia di Finanza, in scena stasera alle 19.30 in Piazza Duomo con l’esecuzione di una selezione di brani tratti dall’ampio repertorio della prestigiosa compagine strumentale. La Banda è a Spoleto per il 250° anniversario della Fondazione del Corpo, diretta dal Maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso (nella foto). In programma, tra gli altri, musichedi Charpentier, Verdi

(la sinfonia dalla Forza del Destino) Ciajkovskij, Puccini (con “E lucevan le stelle) e poi Traversi, Reed, Monti. Con la con la partecipazione di Piero Mazzocchetti