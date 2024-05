"Irregolarità sul bilancio del Comune di Monteleone"

MONTELEONE DI SPOLETO - La Corte dei Conti rileva irregolarità sui l bilancio e il Tar condanna il Comune per i ritardi sul bilancio 2023, l’opposizione chiede le dimissioni della giunta. "La Corte dei Conti dell’Umbria ha accertato una situazione dell’inattendibilità delle risultanze di bilancio e in ogni caso di grave compromissione degli equilibri di bilancio nonché l’inosservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile in riferimento agli esercizi finanziari degli anni 2019, 20 e 21 del comune di Monteleone": sottolineano i consiglieri comunali di minoranza Francesco Pasquali (foto), Attilio Allegretti e Mattia Moretti. I giudici contabili hanno "anche disposto che il Comune debba individuare e attuare le opportune misure correttive per scongiurare le perturbazioni degli equilibri di bilancio e ripristinare l’applicazione di corretti principi contabili. Le gravi mancanze evidenziate sono riconducibili all’operato disastroso dell’assessore al bilancio e alla superficialità di tutta la maggioranza, per questo abbiamo depositato un’interrogazione affinché venga fatta chiarezza e una mozione per chiedere le dimissioni non solo della Giunta, ma di tutta maggioranza". Inoltre il Tar Umbria, ha condannato il Comune di Monteleone di Spoleto al pagamento delle spese legali perché il rendiconto di gestione dell’anno 2022 non era stato messo a disposizione dei consiglieri comunali nei termini previsti. Al 30 aprile 2024, l’amministrazione ancora non ha provveduto all’approvazione del rendiconto.