Invenzioni e magie con “Cenerentola“ a Solomeo

Una delle fiabe più amate, più rivisitate e più antiche al mondo irrompe nella stagione del Teatro Cucinelli di Solomeo organizzata dallo Stabile dell’Umbria. Domenica, in doppia replica alle 16 e alle 18, la Compagnia di teatro e danza Zaches Teatro (Premio Hystrio 2023 per la "sperimentazione e la contaminazione dei linguaggi artistici") porta in scena ”Cenerentola“ (nella foto), spettacolo tout public consigliato dai 5 anni d’età, con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco ed Enrica Zampetti, regia, drammaturgia e coreografia di Luana Gramegna.

Più che una storia sulla ricerca del principe azzurro, la Cenerentola di Zaches è una fiaba iniziatica in cui la difficile strada per la maturità passa attraverso il distacco dal passato. Utilizzando il teatro d’oggetto, la danza, il movimento espressivo, la musica originale e i linguaggi del teatro di figura, i corpi degli interpreti danno vita ai personaggi della storia in uno spettacolo vorticoso e pieno d’invenzioni, animato di strane presenze tra il buffo e il grottesco, dal forte impatto visivo. Dalla cenere alla corte, Cenerentola è un’eroina dai mille volti e artefice del proprio destino. Reclusa nel suo mondo interiore, preferisce muoversi sotto la cenere in solitudine, accettando con pazienza ogni punizione inflitta dalla matrigna e dalle sorellastre. Ma dentro di lei arde il desiderio di un’esistenza completamente diversa e sarà la forza interiore a riscattarla.

I biglietti si possono prenotare allo 075.57542222, acquistare al botteghino del Morlacchi e del Cucinelli (domenica) oppure on line su www.teatrostabile.umbria.it