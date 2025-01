Installata la nuova ringhiera del Monumento ai Caduti

ORVIETO Ci sono voluti oltre due anni di attesa, ma alla fine è stata realizzata e installata la nuova ringhiera con cui è stato sostituito il muro nei pressi del Monumento ai Caduti in piazza Cahen, che era stato abbattuto nel corso di una forte ondata di maltempo risalente appunto agli anni scorsi.

"È stato un iter lungo nel corso del quale ci siamo dovuti confrontare anche con la Soprintendenza dell’Umbria per realizzare un intervento che fosse pertinente con il contesto e garantire un’adeguata sicurezza", ha spiegato la sindaca Roberta Tardani. "Siamo pronti a partire anche con i lavori di sistemazione di Porta Maggiore – ha annunciato contestualmente il primo cittadi no – che abbiamo voluto spostare a dopo le feste, visto che per l’intervento sarà necessario modificare la viabilità e chiudere al traffico per almeno tre giorni via della Cava".