Incrocio pericoloso di Pineta, cittadini in piazza: "Subito la messa in sicurezza per evitare tragedie"

CASTIGLIONE DEL LAGO - La mattina di Natale a Pineta di

Castiglione del Lago, un gruppo di persone si è dato appuntamento per manifestare e sensibilizzare le amministrazioni per un’immediata messa in sicurezza dell’incrocio pericoloso che si trova proprio al centro della piccola frazione castiglionese. "Non ce più tempo di aspettare – ha detto il consigliere comunale Paolo Brancaleoni – vogliamo evitare tragedie. Non siamo qui a manifestare contro qualcosa o qualcuno, ma solo in favore di un’opera pubblica, nemmeno difficile da realizzare, attesa da anni. Non possiamo aspettare perché qui si verificano continui incedenti e temiamo che prima o poi possa accadere qualcosa di molto grave se l’incrocio non verrà messo in sicurezza".