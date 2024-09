incontro in parrocchia

ATTIGLIANO I carabinieri incontrano i cittadini in parrocchia per fornire loro consigi utili a prevenire le truffe, fenomeno che colpisce sempre più le persone anziane. Domenica scorsa al termine della celebrazione eucaristica che ha avuto luogo nella Parrocchia di Attigliano, i carabinieri della Stazione di Giove hanno incontrato i circa 60 fedeli presenti. "Sono stati forniti consigli utili su come difendersi da eventuali malintenzionati ed imparare a riconoscere le varie truffe - spiega l’Arma – . L’iniziativa s’inserisce nell’ambito della campagna di sensibilizzazione avviata su scala nazionale a favore delle fasce più deboli della popolazione, nei confronti delle quali, già da tempo, l’Istituzione ha assunto efficaci iniziative di tutela, soprattutto in relazione alle truffe: un fenomeno sempre più diffuso e attuale che prende di mira le persone fragili, lasciando in loro segni indelebili". "Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio domestico - continuano i carabinieri – , le vittime subiscono, infatti, anche il senso di colpa di essere state raggirate. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati".