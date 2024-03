Incerti sul futuro?. Orizzonti aperti

Per i ragazzi che non hanno ancora scelto la scuola da frequentare dopo la terza media, o non sono soddisfatti della scuola superiore che stanno frequentando, Università dei Sapori e Innovazione Terziario, le agenzie formative di Confcommercio Umbria, rappresentano una alternativa vincente con la loro proposta di percorsi di istruzione e formazione professionale quadriennali, dall’impronta fortemente pratica, che attribuiscono un diploma tecnico professionale spendibile in Italia e in ambito comunitario. Al III anno gli allievi ottengono la qualifica professionale. Le lezioni si svolgono secondo il normale calendario scolastico regionale, da settembre a giugno, e il percorso formativo è completamente gratuito. La comodità della sede delle lezioni, situata in via Fontivegge 55, quindi facilmente raggiungibile con bus, treno e minimetrò, rendono questa soluzione ideale. I giovani possono scegliere tra tante specializzazioni: tecnico di cucina, tecnico di sala bar, tecnico di pasticceria e prodotti da forno, tecnico dei servizi di promozione e accoglienza, tecnico commerciale delle vendite, tecnico informatico, tecnico dei servizi logistici, tecnico grafico ipermediale. Gli allievi acquisiscono conoscenze e competenze, esprimono il proprio talento e soprattutto entrano velocemente nel mondo del lavoro, diventando così realmente indipendenti. Il “filo diretto” con le aziende del settore garantiscono infatti l’inserimento lavorativo Le iscrizioni sono sempre aperte. Per informazioni: Università dei Sapori-Innovazione Terziario, Area formazione primo livello, Michela Saccucci 075.38889235, Stefania Flori 075.38889217, centralino 075.5729935, [email protected].