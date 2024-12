Inaugurato il rinnovato laboratorio confezioni dell'Istituto Orfini di Foligno

È stato inaugurato il rinnovato laboratorio confezioni dell’Istituto Professionale “Orfini“ di Foligno, oggetto di lavori di riqualificazione e potenziato con nuovi macchinari. L’iniziativa segna una nuova tappa del percorso avviato nel 2019 con il progetto “Istituti d’Eccellenza del sistema moda“, promosso dalla sezione Industria dell’abbigliamento di Confindustria Umbria con l’obiettivo di formare figure professionali sempre più qualificate da inserire nelle aziende del tessile-abbigliamento.

L’intervento è stato possibile grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Provincia di Perugia e delle aziende associate a Confindustria Umbria coinvolte nel progetto. All’inaugurazione sono intervenuti Leonardo Mazzocchio, presidente della sezione Industria dell’abbigliamento di Confindustria Umbria, Mariarita Trampetti, dirigente scolastico dell’istituto professionale “Orfini“, Donatella Filippi e Cristiano Antonietti, rispettivamente consigliere e segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, e Scilla Cavanna, consigliere della Provincia di Perugia.

"Siamo felici ed orgogliosi – ha spiegato Leonardo Mazzocchio – di questo ulteriore risultato, che testimonia ancora una volta l’importanza che la nostra Sezione riconosce al tema dell’istruzione e della formazione. Il rinnovato laboratorio, con i nuovi macchinari, permetterà agli studenti di usufruire di spazi belli e confortevoli oltre che di strumentazioni come quelle utilizzate nelle nostre aziende. La sinergia tra imprese, istituzioni ed enti del territorio ha rappresentato una leva fondamentale, rafforzando un impegno che ha come priorità quella di trasmettere ai giovani competenze e professionalità richieste da un settore in costante sviluppo, in grado di offrire loro opportunità di crescita e soddisfazione personale".

In particolare, il laboratorio è stato dotato di sei macchine per cucire lineari, due tagliacuci, un manichino registrabile e dieci sedie ergonomiche. Sono state inoltre ripristinate due macchine zig-zag. Si è inoltre provveduto alla completa ripavimentazione, al rivestimento dei tavoli da lavoro e ad altri lavori di muratura ed impiantistica.