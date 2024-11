In alto i calici . La società del Gotto tra impegno e svago

Tempo di festeggiamenti per i 140 anni del Gotto, che domani troverà il suo riconoscimento in occasione del tradizionale “ Pranzo di San Martino“, organizzato nella sede di via Enrico Dal Pozzo. "Un luogo – spiega il presidente Sergio Minciaroni – nato per spirito di amicizia, di cooperazione e di allegra convivialità, con un compagno inseparabile della festa e dei momenti del riposo : il vino. E’ venuto, quindi, quasi spontaneo, identificare questa associazione di amici con il tozzo bicchiere in coccio che veniva usato nelle osterie: il Gotto".