Il vescovo: "La speranza non delude, sfruttiamo l’opportunità"

GUBBIO Nel pomeriggio di domenica scorsa il vescovo Luciano Paolucci Bedini ha dato il via al Giubileo 2025 anche per la Chiesa eugubina, con una liturgia presieduta nella Cattedrale dei Santi Mariano e Giacomo, dopo che Papa Francesco ha aperto la Porta Santa della Basilica di San Pietro a Roma lo scorso 24 dicembre. Il vescovo Paolucci Bedini, nel corso della sua omelia, ha parlato del tema del Giubileo 2025, ovvero ‘Pellegrini di Speranza’. "La speranza non delude – ha sottolineato il presule – È questo il messaggio che con forza il Papa ha affidato a questo Anno Santo. L’orizzonte del cuore di ogni creatura umana è la speranza. Tutto il desiderio di vita che Dio ha seminato in ciascuno di noi necessita di speranza. L’esistenza di noi figli di Dio si comprende e si spiega solo nell’ottica della speranza. Nessuna delle capacità e delle attività umane porta frutto se non ha uno sguardo di speranza. Viviamo questo Giubileo sul serio. Non perdiamo l’occasione di lasciarci rinnovare dal Signore". "Iniziamo a mettere in pratica le indicazioni che stanno arrivando dal Cammino Sinodale delle Chiese in Italia – ha detto ancora il vescovo Paolucci Bedini – . Rispolveriamo quindi tutte le nostre risorse umane e spirituali e offriamole a servizio della speranza. Ogni comunità, piccola o grande che sia, inventi un segno o un gesto nuovo che riaccenda la gioia della speranza da condividere".