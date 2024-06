Il Tennis club Perugia pronto a lottare contro il Montecatini

Campionato nazionale degli affiliati, serie B1 maschile: altro incontro importante per la squadra del capitano Carlo Guerrieri. Gli atleti del Tennis club Perugia, dopo il pareggio a Rimini, domenica in occasione della quinta giornata di campionato, affronteranno in casa, l’ SC Montecatini. Intanto il direttore sportivo Filippo Vitali ringrazia Gian Matias Di Natale, Emilien Voisin, Cristian Campese, DanieleChiurulli, EnzoWallart, EdoardoBetti, DiegoFornaci, NeriBartolucci e EdoardoZepparelli per i risultati riportati nelle 4 giornate.