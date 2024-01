Il ricordo dell’ostetrica Vincenza nel settantesimo compleanno

FOLIGNO - L’ospedale di Foligno ha voluto ricordare l’ostetrica Vincenza Ciampana apponendo una targa commemorativa nel reparto, nel giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni. Ciampana ha lavorato al San Giovanni Battista per oltre 40 anni, dall’ottobre 1975 al gennaio del 2015, e per questo i familiari i colleghi e gli amici l’hanno voluta ricordare adeguatamente. Una cerimonia fortemente voluta dalle sue colleghe ostetriche con infermiere e oss, hanno voluto esprimere ancora una volta vicinanza ai familiari, presenti all’incontro, e rendere omaggio alla grande generosità di Vincenza, alla passione e dedizione al lavoro, allo spirito di sacrificio, alla competenza e professionalità che ne hanno fatto un esempio da seguire. Alla cerimonia c’erano la figlia Francesca Caponi, il genero Andrea, i nipoti Edoardo ed Ettore, il marito Giuseppe Falchetti, il fratello Antonio e la cognata Serenella Caponi. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, anche il dg dell’Usl 2 Piero Carsili, il direttore del presidio ospedaliero Mauro Zampolini, il direttore del dipartimento Materno - Infantile Fabrizio Damiani, la coordinatrice ostetrica Mariella Orlando, lo staff delle ostetriche, il personale infermieristico, gli operatori sociosanitari, i dirigenti medici che, con affetto commozione, hanno ricordato la collega Vincenza. "Sei indimenticabile per tutte noi. Abbiamo avuto il privilegio di conoscerti e lavorare al tuo fianco e anche oggi, nel giorno del tuo settantesimo compleanno, ti teniamo nel cuore".