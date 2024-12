Il regalo dell’Avis Magione. Coro gospel in concerto

È pronto per essere scartato il regalo natalizio di Avis Magione, che si appresta a regalare ai propri soci e simpatizzanti un evento inedito. Negli ultimi anni la sezione ha invitato sul palco del Teatro Mengoni ospiti importanti in ambito sociale, sportivo e musicale, su tutti Leonardo Cenci, Jack Sintini, Stefano Selva e Daniele Groff. Mercoledì 18 alle 21 andrà in scena invece qualcosa di diverso dall’ordinario: “Un dono a te che doni sempre“, concerto benefico del TrasimenoGospel Choir. L’ingresso sarà libero, e le offerte raccolte saranno interamente devolute ad "Ama – Amici di Alberto, Maurizio e Anna", comitato di Aucc (Associazione umbra per la lotta contro il cancro). Vista la limitata capienza del Teatro, per essere sicuri di avere riservato il proprio posto è consigliabile prenotare in anticipo scrivendo un messaggio whatsapp o telegram al 347 8544153, numero ufficiale dell’Associazione.

Ma non è tutto, perché anche nel 2024 Avis Magione ha pensato di inviare una lettera di auguri a tutte le donatrici e donatori che hanno dato il proprio contributo nel corso dell’anno. Oltre a sottolineare l’importanza del gesto e la necessità di diffonderne la cultura verso amici e parenti, è stato rimarcato l’invito a entrare nel consiglio direttivo Avis Magione che si rinnoverà a febbraio 2025. Presente all’interno della busta come di consueto anche un piccolo diploma di ringraziamento in cui campeggia lo slogan “Un dono a te che doni sempre“, con l’auspicio che possa essere gradito ed appeso all’albero di Natale, condividendo foto e post sulle pagine social Facebook e Instagram della sezione. Chi non avesse ricevuto la busta può contattare i volontari Avis Magione e ritirarla manualmente presso la sede sociale, in Via Amendola 8.