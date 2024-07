"Il quartiere ostaggio dei balordi"

Ci sono malumori e preoccupazioni alla Stazione. A farsi portavoce dei disagi dei residenti il Comitato Progetto Fontivegge che segnala la presenza di sbandati e spacciatori a tutte le ore del giorno e della notte, senza ovviamente farne una questione politica, visto che la nuova Giunta si è insediata da appena una manciata di giorni. "Ultimamente – denuncia Giulietto Albioni – si rivedono tanti senza tetto. Nelle strade del quartiere compaiono giacigli improvvisati e scorgiamo gente che dorme sulle panchine, soprattutto in prossimità del parco della Verbanella. Giri poco raccomandabili anche nei pressi della farmacia e all’angolo tra via della Ferrovia e via Settevalli. Sarebbe opportuno qualche controllo". Gli fa eco Andrea Fais, che lamenta sporcizia e trasandatezza in tutto il quartiere. "Si è puntato alle grandi opere, invece sarebbero bastati semplici accorgimenti di arredo urbano per riqualificare l’area di accesso alla città. L’esempio del restyling della stazione di Pisa insegna: meno interventi faraonici, un progetto ben concepito e massima resa".

Intanto, un’altra cittadina posta un video: ritrae un tizio ubriaco che saltella sulla seduta rossa del camminamento che unisce la stazione dei pullman a piazza Vittorio Veneto. "Quest’uomo - scrive - l’altro ieri si è avventato su una ragazza strappandogli la borsa, dopodichè ha spaccato una bottiglia di birra puntandola sull’amica... oggi eccolo qua che balla sopra le persone... ".

Silvia Angelici