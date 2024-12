Il lascito Neri-Spadoni alla scuola ’Alighieri’

CITTÀ DI CASTELLO – Per molti anni, in due diversi momenti, ha insegnato alla media Dante Alighieri di Città di Castello: ora i libri della professoressa Maria Gabriella Spadoni, scomparsa nell’agosto 2020, e del marito Giuseppe Neri, anche lui insegnante, saranno donati dai figli Sandro, Sergio ed Enzo Neri proprio alla scuola. La cerimonia è in programma sabato 7 dicembre alle 11 quando sarà ufficializzata la donazione del lascito bibliotecario della famiglia Neri alla scuola secondaria Alighieri-Pascoli di Città di Castello. I libri che compongono questo lascito, raccolti "non senza sacrifici in tanti anni", precisano i figli, sono di carattere sia enciclopedico che specialistico, sia umanistico che scientifico e provengono da alcune fra le più prestigiose case editrici d’Italia.

Il dirigente della scuola Filippo Pettinari e il presidente dell’associazione Elisa83 Adolfo Orsini in vista dell’iniziativa invitano le famiglie e i cittadini a partecipare alla cerimonia che nasce per volontà della famiglia. "Donare i libri alla scuola dove nostra madre ha a lungo insegnato, con dedizione ed entusiasmo fino al suo pensionamento, è per noi un grande piacere", scrivono i fratelli Sandro, Sandro ed Enzo Neri nella lettera che accompagna il lascito. "Ringraziamo vivamente la scuola Alighieri-Pascoli per aver accettato questo dono. Per il suo aiuto vogliamo ringraziare inoltre Paolo Lupattelli, recentemente scomparso, che ha svolto un ruolo organizzativo fondamentale", precisano ancora. Un grazie speciale viene rivolto infine all’associazione Elisa83, "particolarmente attenta alle politiche giovanili, e al suo presidente Adolfo Orsini, il quale, tramite la sua mediazione fra noi e la scuola, ha reso possibile il trasferimento dei libri alla scuola".