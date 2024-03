Il Gubbio si lecca le ferite dopo Sestri. Braglia: "Partita approcciata male"

GUBBIO - I lupi rossoblù tornano da Vercelli con la coda tra le gambe. Del venerdì sera lontano dalle mura amiche c’è poco da salvare: qualche buona azione creata, un paio di episodi che potevano indirizzare diversamente la gara ma la prestazione generale è stata nettamente sotto le aspettative e lo si è visto da subito. Al netto di scelte tattiche che possono essere discusse, è l’atteggiamento mentale e tecnico che ieri è stato più che insufficiente e nel post partita la delusione di mister Braglia è palese: "Partita approcciata male, abbiamo concesso troppo al Sestri, ci aggredivano e non siamo mai stati capaci di metterci a posto per gran parte del primo tempo, avevamo trovato il pari ma poi abbiamo preso quasi subito il secondo gol". Poco dopo l’intervallo, infatti, i padroni di casa hanno ritrovato il vantaggio e i rossoblù hanno dato l’idea di essere in difficoltà su diversi fronti, senza un’idea precisa e con tanti, troppi errori tecnici: "Abbiamo continuato a far fatica, abbiamo creato qualcosa ma non siamo noi, il Sestri ha fatto quello che di solito facciamo noi; oggi non c’è riuscito niente a parte qualcosina, ma non si può concedere sempre in ripartenza". Tra quattro giorni arriva la Torres al “Barbetti” e serve una reazione: "Bisogna sistemare le cose e velocemente. Forse abbiamo ricevuto troppi complimenti, dobbiamo reagire da uomini e da squadra perché così non va bene. Al di là dell’avversario che ci troveremo davanti noi dobbiamo darci delle risposte e fare una grande prestazione, perché non mi va di finire un campionato in questa maniera e se qualcuno non se ne rende conto è mio dovere metterci mano". Insomma, mancano cinque partite al termine della regular season ed è importante affrontarle al meglio: arrivare in un buono stato di forma ai playoff può essere molto utile.