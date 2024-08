Il Gubbio prepara il debutto . Taurino punta sul gruppo

Mancano tre giorni all’esordio in campionato del Gubbio, che domenica alle 18 ospiterà il Sestri Levante tra le mura amiche del "Barbetti". Nonostante la complicata situazione della rosa, che necessita ancora di importanti rinforzi, i rossoblù di mister Taurino dovranno giocarsi le proprie carte e sopperire a certe assenze con la forza del gruppo e del sacrificio, concetti sui quali lo staff tecnico ha puntato molto nel corso della preparazione. Un fattore importante potrà essere quello della presenza dei tifosi allo stadio: l’orario è ottimale, e le la vendita per acquistare i biglietti è aperta da un paio di giorni e continuerà fino alle 19 di sabato 24 agosto presso le Tabaccherie 2000 di via Beniamino Ubaldi e Sebastiani in viale della Rimembranza; inoltre il botteghino dello stadio aprirà domenica, giorno della gara, alle 15.

Nel frattempo è stata anche diramata la squadra arbitrale per la prima di campionato: a dirigere l’incontro sarà Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia, coadiuvato dagli assistenti Luigi Ingenito di Piombino e Simone Iuliano di Siena; il quarto ufficiale sarà Mattia Ubaldi di Roma 1.

Per Liotta, al primo anno tra i professionisti, si tratta di un esordio sia in Serie C che contro il Gubbio, che non ha mai arbitrato. Discorso diverso per il Sestri Levante, che ha incontrato nel 2022/2023, nel corso della Poule Scudetto di Serie D: l’incontro era Lumezzane-Sestri Levante terminato con il punteggio di 1-2.