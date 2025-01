’Il grande vuoto’ a Gubbio tra narrazione e video

Candidato a 4 premi Ubu nel 2024, “Il grande vuoto“ (nella foto) di Fabiana Iacozzilli va in scena questa sera alle 21 al Teatro Comunale Luca Ronconi di Gubbio, nell’ambito della stagione organizzata dallo Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune. Una messa in scena visionaria, che accosta alla narrazione teatrale il linguaggio multimediale per raccontare una famiglia e il suo doloroso, inesorabile disfacimento.

Si tratta del terzo capitolo della ’Trilogia del Vento’, un trittico sulle grandi tappe dell’esistenza umana come opportunità generativa realizzato di Fabiana Iacozzilli, qui regista e drammaturga insieme a Linda Dalisi. I performer sono Ermanno De Biagi, Francesca Farcomeni, Piero Lanzellotti, Giusi Merli e Mona Abokhatwa. Lo spettacolo contamina la narrazione teatrale con il video in presa diretta per raccontare come le fotocamere di videosorveglianza e le loro immagini con visione notturna permettano a un figlio di continuare a vivere la propria vita ed entrare senza essere visto in quella del proprio genitore.