Il Governo “taglia“ 875mila euro. Le mense ne costano altri 200mila

La variazione di bilancio comporta una serie di aggiustamenti non da poco per il Comune. E vale anche per le voci di spesa. Tra i maggiori costi, rispetto a quanto prefigurato a inizio anno, c’è l’adeguamento dei contributi alla finanza pubblica previsti dalla legge di bilancio 2024: in sostanza è stato necessario incrementare di 225mila euro lo stanziamento di bilancio essendo i tagli previsti dalla legge di bilancio superiori alle previsioni; per il Comune di Perugia i tagli sono pari nel 2024 a circa 875mila euro e in cifre analoghe per le due annualità successive. Sono stati stanziati inoltre fondi per le agevolazioni Tari (utenze domestiche) per 450mila euro, incremento dei corrispettivi per il trasporto pubblico per 431mila euro (in ragione di variazioni Istat e abbonamenti per universitari), aumento della convenzione per la gestione rifiuti per 3,2 milioni; 200mila euro in più per l’appalto delle mense scolastiche, altri 782mila per le rette dei minori in comunità educative e 100mila euro per manutenzione verde. In entrata ci sono i 3,6 milioni per la tassa sui rifiuti (gli introiti vanno a finanziare il costo del servizio medesimo). E ancora una maggiore entrata per contributi regionali per servizi-anziani di 280mila euro, proventi che derivano dagli impianti sportivi per 150mila euro, il contributo della legge di bilancio 2024 che ristora in parte il taglio sulle amministrazioni locali: per Perugia il contributo è di 200mila euro.