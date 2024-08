Il festIval si chiude

Gran finale del Festival Gubbio No Borders, in collaborazione con Correnti Jazz. Domani alle 21.15 all’Ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana c’è il concerto di un trio internazionale con la tromba di Markus Stockhausen, il flauto di Fabio Mina e le percussioni di Francesco Savoretti (tutti e tre con elettronica). “Between earth and sky, matter and spirit” è il titolo del concerto che farà viaggiare in luoghi sonori indefinibili con la volontà di oltrepassare i recinti stilistici del jazz contemporaneo attraverso l’improvvisazione.

I tre musicisti riescono a creare una nuova musica contemporanea. Info e prenotazioni al 347.8283783

e al 333.4192889.