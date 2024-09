Il corto “Padre“ con Filippo Timi alla Festa di Roma

L’Umbria sbarca alla Festa del cinema di Roma. Merito del cortometraggio “Padre“, diretto da Michele Gallone che sarà in concorso nella sezione “Alice nella città“ nell’ambito di questa edizione della manifestazione romana. Interpretao da un attore d’eccezione, il perugino Filippo Timi (nella foto) , il film è stato girato proprio a Perugia (nel trailer è ben visibile Piazza del Bacio) e nel cast ci sono anche la giovanissima ternana Carolina Michelangeli, Francesca Inaudi, Alberto Paradossi e la tifernate Alessandra Chieli. Il film ha ottenuto il contributo “Umbria Film Fund 2022“ della Regione con supporto tecnico di Umbria Film Commission il cui direttore Alberto Pasquale commenta: "Mi fa molto piacere vedere i frutti di un lavoro iniziato tre anni fa e che mi auguro possa proseguire e svilupparsi ulteriormente, per accrescere la visibilità dell’Umbria e le opzioni di crescita occupazionale ed economica del territorio". Il film è prodotto da Ivan Olgiati e Chiara Galloni per Articolture. Produzione esecutiva dello Studio Lumiere di Perugia e dell’Asociazione dei Mestieri del Cinema Umbri.