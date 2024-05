I Vinogatti al Museo del Vino tra ironia e creatività

“Ot Kot - I Vinogatti“ è l’ironica e insolita mostra d’arte grafica dedicata all’artista e designer Andrzej Kot che questo sabato alle 18 si inaugura al Museo del Vino di Torgiano. Curata da Jaroslaw Koziara, artista amico di Kot, e dalla Fondazione Lungarotti, “Ot Kot (che in polacco significa “Solo un gatto”) è una raccolta inedita di opere (nella foto) incentrate sul soggetto prediletto dall’artista – il gatto – realizzato in fantasiose raffigurazioni sul filo dell’ironia, in molteplici casi in connubio con il vino, da cui l’idea dei Vinogatti. Fonte inesauribile d’ ispirazione, il gatto è declinato da Kot in innumerevoli interpretazioni, mutato in alfabeti, calendari, giochi da tavola o trasformato in numero, allegoria, contenitore di versi. È onnipresente in compagnia di altri animali, mitologiche creature, grifi, sirene ed enigmatiche figure umane o, spesso, assume sembianze antropomorfe, come negli ex libris dedicati al Museo del Vino (Kot fu vincitore del secondo Concorso Internazionale nel 1987).

Sono diverse le curiosità che legano l’artista al mondo felino: il suo cognome “Kot“ significa “gatto” in polacco e l’artista è scomparso il 17 febbraio (del 2015), nella Giornata Internazionale del Gatto. Infine, la facciata commemorativa a lui dedicata in occasione dei 700 anni della fondazione della sua città, Lublino, presenta graffiti che raffigurano i suoi “gatti”.

La mostra si inserisce nelle attività celebrative dei cinquant’anni del Museo e testimonia il profondo legame tra l’artista lublinese con il Museo.