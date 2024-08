I socialisti umbri si compattano: simbolo unico

I socialisti non stanno a guardare e saranno presenti alle prossime elezioni del Consiglio regionale. Si sono riunite, infatti, nei giorni scorsi a Perugia le delegazioni regionali del Psi, di Socialismo XXI e di Socialisti per l’Umbria. Nell’incontro è stata concordata la presentazione di un simbolo comune alle prossime elezioni regionali, rappresentativo della convergenza dei Socialisti in Umbria e la presentazione di propri candidate e candidati quale espressione dei vari territori.

Si è convenuto inoltre di lavorare unitamente alle altre forze di ispirazione riformista presenti nella coalizione di centrosinistra-Patto Avanti per una forte lista a sostegno della candidatura a presidente della Regione di Stefania Proietti. Alla riunione erano presenti tra gli altri il senatore Gerardo Labellarte responsabile istituzioni locali della segreteria nazionale del Psi con Silvano Rometti, Luciano Bacchetta, Aldo Potenza e Stefano Zaffera per Socialismo XXI e Pasquale Billi anche su delega di Cesare Carini per Socialisti per l’Umbria.

"Al fine di dare rappresentanza unitaria, a tale intesa – è scritto in un comunicato congiunto – , è stata altresì indicata la delegazione regionale che dovrà portare avanti le varie interlocuzioni con le altre forze politiche della coalizione, in vista delle imminenti elezioni regionali".

La delegazione in particolare sarà composta da: Gerardo Labellarte in veste di coordinatore, Federico Novelli, Cesare Carini Pasquale Billi. "A suggello dell’accordo – conclude la nota dei socialisti –, prossimamente seguirà una manifestazione pubblica e l’insediamento del gruppo sul programma".