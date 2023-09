“I Primi d’Italia“ ai blocchi di partenza. Via libera all’ edizione 2023 della kermesse

Al via la 24esima edizione de “I Primi d’Italia“. Taglio del nastro a Largo Carducci con il presidente di Epta Confcommercio, Aldo Amoni, la presidente della Regione, Donatella Tesei, l’europarlamentare Francesca Peppucci, il sindaco Stefano Zuccarini e Antonio Cabrini. "Sono felice di essere qui – così il campione del mondo –, conosco la città e so che la manifestazione viene portata avanti con pasione. Sono un amante di tutti i risotti e credo che un primo piatto ben fatto sia un pasto completo". Oggi sarà la giornata dei convegni. Il primo dedicato all’olio extra vergine di oliva “Oro verde dell’Umbria“ è in collaborazione con Aufo (Associazione Umbra Frantoi Oleari) e si svolgerà dalle 10.30 all’Auditorium San Domenico. Fra gli interventi Daniela Toccacielo dalla Regione, che relazionerà sulle opportunità dal Pnrr per l’ammodernamento dei frantoi oleari. Il secondo, “Menti in Pasta“, si terrà dalle 11 alle 13 a Palazzo Trinci e consiste in un incontro con esperti dell’Università di Perugia. L’evento è a cura del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università. Il terzo convegno, sempre a Palazzo Trinci, si svolgerà dalle 15.30 alle 18.30 e sarà incentrato del tema “Sicurezza alimentare e qualità“. Numerosi e interessanti gli interventi a partire da quello Sergio Sottani, procuratore generale presso la Corte di Appello di Perugia. A chiudere lo chef Giorgio Barchiesi, alias Giorgione. Nel Festival anche il progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza“ dell’associazione Cor et Amor. A dicembre la Regione aveva accolto la proposta dell’“ambasciatrice di gentilezza“, Chiara Castellani, di inserire i “Giochi della Gentilezza“ nella sale d’aspetto di ospedali e strutture sanitarie, così da alleggerire l’attesa di bambini e ragazzi, sia pazienti che visitatori. Proseguono le Food Experience anche venerdì con quattro appuntamenti, tutti all’Auditorium Santa Caterina ( prenotazione obbligatoria) su tartufo, olio umbro e quant’altro. Grande fervore di attività anche per i Primi d’Italia Junior a Palazzo Candiotti. Il Premio Primi d’Italia, ieri assegnato a Cabrini, oggi alla presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, Francesca Di Maolo, il giornalista Giuseppe Calabrese e le gemelle Sara e Tania Testa, fondatrici della casa di moda ‘Le Twins’.

Alessandro Orfei