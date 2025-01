I fratelli Grilli fondano ’EM Grow’

GUBBIO – È nata da poco "EM Grow", la nuova società fondata dai fratelli Elia e Mattia Grilli che si occupa di curare e ottimizzare la presenza online e di conseguenza la visibilità di un’azienda o qualsiasi privato sui vari social come Facebook, Instagram e TikTok. I due fratelli vantano collaborazioni con la Fifa già dal 2019, concretizzatesi con l’invito ufficiale sul green carpet del The best Fifa Awards e con l’invito alla prima partita dei Campionati del mondo di calcio nel 2022, Qatar-Ecuador. A questo si aggiungono anche collaborazioni con Nike Vision e Adidas. Mattia, inoltre, è stato il primo promoter ufficiale Italia di OneFootball, grazie anche al su canale YouTube "Just Matti" con 5,3 milioni di visualizzazioni e oltre 14mila iscritti. Elia, invece, ha lavorato in campagne pubblicitarie per vari brand a livello internazionale come Daniel Wellington e WIKO.