I “cugini della marijuana“. La coltivavano in casa. Il blitz e le due denunce

Coltivano marijuana in casa, la polizia scopre quattro piante e bustine per il confezionamento delle dosi denunciati due cugini sudamericani. Il blitz è avvenuto mercoledì scorso nell’ambito di un’ampia operazione della Polizia. Gli agenti della Questura di Terni e un’unità cinofila di Nettuno, hanno effettuato un servizio mirato che ha permesso di controllare parchi, giardini ed appartamenti, autovetture e persone nelle via cittadine, come disposto dal Questore di Terni, Luigi Mangino. Nell’operazione, si è tenuto conto anche delle segnalazioni arrivate dai cittadini, ed è proprio seguendo una di queste, che si è arrivati a controllare l’appartamento di un condominio nei pressi di Viale Battisti, il cui l’amministratore aveva riferito di un continuo via vai sospetto. Appena si è aperta la porta, il pastore tedesco Odina ha subito manifestato gli inequivocabili segnali di presenza di sostanze stupefacenti, nella camera da letto, infatti, sono stati trovati 4 vasi in plastica con una pianta di cannabis ciascuno: 3 dell’altezza di circa 80 cm senza infiorescenze e una di 30 cm con infiorescenze. All’interno di un armadio, sono state ritrovate 95 bustine monodose con il logo "Grow Shop Doctor Green", usate in genere per confezionare la cannabis light, e due bilancini di precisione. I due ragazzi, incensurati, residenti nella casa presa in affitto da una donna risultata essere la madre di uno e zia dell’altro, non presente in casa, sono stati portati in questura e al termine della procedura sono stati denunciati.