I conti del Comune in Consiglio. La lite s’accende sul Piano Strade. Aeroporto? Per adesso tutto tace

Il Consiglio comunale approva la variazione al bilancio preventivo 2024 da 2 milioni, ricalibra alcune voci di spesa e di entrata in relazione anche al Pnrr, non risolve ancora la questione del finanziamento da 250mila euro alla Sase, società che gestisce l’aeroporto e litiga sul Piano Strade, tema molto sentito in procinto delle prossime elezioni. La seduta di ieri si è incentrata in larga parte su questo atto con le richieste sulle variazioni di spesa, "giustificate dalle modifiche intervenute nei fabbisogni preventivati per i programmi e gli obiettivi da realizzare da parte dei servizi – ha spiegato l’assessore Cristina Bertinelli –. Nel contempo sono riscontrabili previsioni di maggiori/minori accertamenti a carico di alcune tipologie di entrata rispetto alle previsioni iniziali di bilancio". Ad aprire le danze sul Piano Strade il consigliere Maria Cristina Morbello (Alternativa popolare) che ha spiegato come "dalla lettura degli atti emerge che per le manutenzioni stradali e dei marciapiedi sono state impiegate risorse molto inferiori rispetto al necessario. Sono mancate le scelte politiche in tal senso, non puntando ad esempio sul potenziamento del cantiere comunale".

A guardare i Piani investimenti degli ultimi tre anni, il Comune ha speso 4 milioni nel 2022, 3 milioni e 200mila euro nel 2023 e quest’anno sono stati stanziati 1,55 milioni. A questi vanno aggiunti gli interventi di ripristino delle aziende elettriche, fibra e acqua oltre agli interventi diretti del Cantiere. Ma di sicuro lo stanziamento diretto per i lavori da appaltare è andato calando. L’assessore Bertinelli nella seduta di Commissione della settimana scorsa aveva detto che in 5 anni erano stati impegnati 16 milioni, ieri sono scesi a 15 sempre secondo quanto ha riferito la stessa Bertinelli "che salgono a circa 25 se si considera anche la prima Amministrazione Romizi". A far scendere lo stanziamento 2024 c’è di sicuro l’intervento straordinaria per la biblioteca Villa Urbani, i 170mila euro per il finanziamento tappa del Giro d’Italia, 66mila euro per registrazioni contrattuali, 142mila euro per spese condominiali. Tra le richieste di variazione presentate, come accennato sopra, è compresa l’applicazione di quote del risultato di amministrazione per un importo complessivo di 402.204 euro così impiegate: circa 257mila euro per fondo risultato dirigenti, 53mila per contributi previdenziali e assicurativi fondo dirigenti, 67mila per risanamento pavimentazione della scuola Grecchi di San Sisto. L’opposizione però non ha fatto alcun accenno al caso aeroporto.

M.N.