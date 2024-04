I colori dell’arte Si svela TrasimenoFumetto

Saranno tre giorni dedicati al mondo del fumetto, dell’illustrazione e della graphic novel con un cartellone variegato e ricco di ospiti d’onore, mostre, presentazioni di libri, momenti di approfondimento, laboratori per i piccoli, panel per gli esperti del settore e una artist alley per incontrare gli artisti più amati. Promette scintille il ritorno di TrasimenoFumetto che da venerdì 26 a domenica 28 aprile si terrà a San Feliciano di Magione, negli spazi interni ed esterni del Museo della pesca e del lago Trasimeno e che ieri è stato presentato a Perugia. "Intercettiamo un mondo in grande fermento e con forte attenzione mediatica – ha detto l’assessore alla cultura di Magione Vanni Ruggeri – e Il nostro Festival si rivolge a un pubblico d’ogni età". Per Luigi Rossetti della Regione "il fumetto è un importante strumento per la diffusione della cultura tra le giovani generazioni".

Due gli ospiti speciali del Festival: Lola Airaghi, prima donna ad aver disegnato storie di Zagor e Bruno Cannucciari, che da oltre venti anni racconta le storie di Lupo Alberto e del suo mondo: presenteranno il loro lavoro con tavole originali esposte nella mostra “Storie per immagini. Da Brendon a Zagor, da Lupo Alberto a Kraken” e sabato 27 incontreranno il pubblico. Sempre sul fronte delle esposizioni, si rinsalda la collaborazione con la Biblioteca delle Nuvole di Perugia che apre i suoi preziosi archivi e svela autentiche rarità nella mostra scelta dal curatore Claudio Ferracci, “Ventimila vignette sotto i mari. Avventure subacquee a fumetti”. Tra le novità c’è la collaborazione con gli studenti del Nid, Nuovo Istituto di Design con la mostra “Fumetti d’acqua dolce“.

E ancora, spazio alle presentazioni di libri: Serena Ferrero “SantaMatita”, venerdì 26 con “L’ultima estate al cimitero”, Francesco Gaggia sabato 27 con “Dog Kane Un detective esistenzialista. I buoni e i cattivi” mentre domenica 28 Francesco Cortonesi, scrittore e l’illustratrice Ambra Garlaschelli parleranno del fumetto “Mocha Dick“ e Sualzo presenterà “Il Cavaliere inesistente. Romanzo a fumetti“. Ci saranno incontri, approfondimenti su temi legati al fumetto e negli stand dell’artist alley si potranno vedere gli artisti mentre disegnano dal vivo. Tanti laboratori in programma per bambini, il finale sarà con la cerimonia di premiazione del concorso Trasimeno Fumetto sul tema “Il Trasimeno tra storia e immaginazione”.

Sofia Coletti