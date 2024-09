I 100 anni di Domenica Ricci, la sarta dei costumi della Santa Spina

MONTONE – Una nuova centenaria a Montone. È Domenica Ricci, detta "Menca", il cui splendido secolo di vita è stato festeggiato da tutto il borgo, rappresentato dall’amministrazione comunale con la consegna di una pergamena celebrativa. Nata a Montone da una famiglia contadina, Domenica è la quarta di cinque figli. Fin da piccola si dedica alla cucina, diventando una cuoca sopraffina, quindi al cucito (sono suoi i primi stendardi della festa della Santa Spina, le calzamaglia e le casacche dei soldati bracceschi negli anni ‘60) e al lavoro nei campi. Sposata nel 1947 con Gino Antonelli diventa mamma delle amate Ivana e Laura. Attivissima nel mondo del volontariato locale: cucina e cuce per le attività dei rioni del borgo, pulisce la chiesa. Oggi si gode i pronipoti Giada Maria, Vincenzo, Vittoria e Costanza. Ma la comunità di Montone l’ha festeggiata e le ha espresso gratitudine soprattutto per le tante attività svolte in favore della vita del borgo.