Guidava senza patente, né assicurazione: denunciato. In auto aveva un manganello e una mazza da baseball

CORCIANO - Gli agenti della polizia locale, nel corso dei controlli finalizzati alla repressione dei reati relativi al traffico di stupefacenti, hanno fermato un’auto condotta da un uomo di 45 anni residente a Perugia. Il 45enne è stato tradito dal suo nervosismo: l’insofferenza al controllo, infatti, ha convinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti. Dalle verifiche preliminari è emerso che l’uomo, con numerosi precedenti di polizia, non aveva la patente perché mai conseguita e l’auto non era assicurata. Sono scattate anche le perquisizioni. Nell’auto sono stati trovati un manganello estensibile e una mazza da baseball del quale l’uomo non è riuscito a giustificare il possesso. Nello zaino sono state trovate eroina e 4 siringhe piene di della stessa sostanza. Tutto posto sotto sequestro, auto compresa. Per il 45enne denuncia e segnalazione alla Prefettura.