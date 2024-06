Guida drogato e provoca un incidente

Provoca un incidente automobilistico: denunciato per guida sotto l’effetto della cocaina. I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Norcia hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto un 59enne nursino per l’ipotesi di reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti o psicotrope. L’uomo, al volante della propria auto, in corrispondenza di un incrocio sulla strada statale “Tre Valli Umbre“, ha omesso di dare la precedenza a un altro veicolo che procedeva lungo la strada, provocando un sinistro stradale nel quale entrambi i conducenti hanno riportato lesioni personali. Il 59enne è stato sottoposto ad approfondimenti clinici che hanno evidenziato la presenza di cocaina nelle analisi. L’uomo quindi è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto. Nei suoi confronti i carabinieri hanno proceduto anche al ritiro immediato della patente di guida e al sequestro del veicolo.