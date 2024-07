’Gubbstock’, musica nuova. Band e artisti emergenti in scena al Teatro Romano

All’interno della 63esima stagione estiva al Teatro Romano, il primo e 2 agosto 2024 s’inserisce il Gubbstock Festival, presentato ieri mattina nella sala consiliare di Palazzo Pretorio. Il Festival, arrivato ormai alla 31a edizione, è organizzato dal Comune di Gubbio – Ufficio Informagiovani – in collaborazione con Coop Sociale Asad grazie al sostegno di diverse realtà associazionistiche del territorio che ne rendono possibile la realizzazione.

La manifestazione è dedicata alla musica giovanile, e da sempre si prefigge l’obiettivo di essere spazio d’espressione, scambio e crescita per le emergenti realtà musicali eugubine e non solo: "Negli ultimi anni arrivano molte proposte che contaminano e integrano gli artisti del posto ma anche l’organizzazione", ha sottolineato Michele Menichetti in conferenza stampa. Si parte il 31 luglio con il pre festival, come ha spiegato Maria Stocchi ieri mattina, curatrice del primo evento previsto alle ore 16:30 presso il Caffè del Teatro: un workshop di elementi di giornalismo musicale, che sarà seguito poi dal “Don Quizzote”, un quiz show di cultura generale arricchito con qualche sfida a tema musicale. Il primo agosto parte il vero e proprio Gubbstock: dalle 19 si susseguiranno sul palco vari autori come Paracetamolo, Eudaimonia, JOGK, screamakenoise, CITZ e la songwriting band.

Il “Day two”, invece, vedrà come protagonisti Narratore Urbano (proveniente dalla provincia di Torino), MilleAlice, The Neontown, Kiza, lecosedigiuli e Queen of Saba. Da segnalare anche quest’anno la collaborazione tra Gubbstock Festival e Gubbio DOC Fest, grazie alla quale un gruppo partecipante alle serate del Festival verrà selezionato, sulla base della valutazione della performance da parte di una giuria di qualità, per la serata del DOC in programma a Gubbio il 22 agosto. Alla conferenza stampa era presente anche l’assessora alle Politiche giovanili/Informagiovani Carlotta Colaiacovo: "Il Gubbstock Festival – ha dichiarato – è un evento che da trentun anni rappresenta un punto di riferimento per i giovani e la cultura musicale della nostra zona. Questo festival non è solo una vetrina per i talenti emergenti, ma anche un’occasione preziosa di inclusione e partecipazione per tutti i ragazzi del nostro territorio".