Giuliana Musso al Comunale Ronconi con “Dentro“

Una delle voci più interessanti nel panorama contemporaneo del teatro d’indagine, Giuliana Musso, firma la drammaturgia e la regia del nuovo appuntamento della stagione del Comunale Luca Ronconi: domani alle 21 va in scena “Dentro“ (nella foto), spettacolo con la stessa Giuliana Musso e Maria Ariis e le musiche originali di Giovanna Pezzetta. “Dentro“ affornta un tema tema difficile da raccontare e da ascoltare: quello di un abuso familiare, taciuto e nascosto. "E’ la messa in scena – racconta l’autrice – del mio incontro con una donna e con la sua storia segreta, chiusa dentro ai corpi e che lotta per uscire allo scoperto. Un’esperienza difficile da ascoltare: una madre che scopre la peggiore delle verità. Una figlia che odia la madre. Un padre innocente fino a prova contraria. E una platea di terapeuti, consulenti, educatori, medici, assistenti sociali, avvocati che non vogliono sapere la verità".

Uno spettacolo che coinvolge tutti come spettatori e come protagonisti della società civile. I biglietti si possono prenotare al Botteghino del Tsu, allo 075 57542222.