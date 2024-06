Gira "Il bus della Vittoria". Tredici tappe nei quartieri

Vittoria Ferdinandi è (ri) partita ieri pomeriggio da Resina a bordo del bus scoperto stile finale di Champions League. Su quel mezzo, fino a stasera, farà il giro di quartieri e frazioni di Perugia, atto finale della campagna elettorale per il ballottaggio. "Dopo la chiusura del primo turno in Piazza IV Novembre con 5mila persone – dice la candidata del centrosinistra – abbiamo scelto di riattraversare tutta la nostra città, come abbiamo fatto all’inizio della nostra campagna elettorale, per andare incontro alle 13 piazze delle ex circoscrizioni, quindi abbiamo pensato ad una chiusura itinerante. Una iniziativa conclusiva bellissima, attraversando la città con un autobus scoperto per due giornate di festa, politica e gioia". Il ’senso’ di Perugia guida questa iniziativa. "La nostra campagna è stata un progressivo processo di riappropriazione collettiva della politica e della città. Nel primo turno avevamo scelto di chiudere la campagna elettorale in quella che è la nostra piazza simbolo, una Piazza IV Novembre che avevamo riempitosenza il bisogno di trasformarla in una sagra gratuita ed un evento commerciale con tanto sponsor". Ieri l’autobus della vittoria è partito da Resina, poi ha toccato Casa del Diavolo, Ponte Pattoli, Ponte Felcino, Ponte Valleceppi, Sant’Egidio e ha fatto capolinea in piazza Pascoletti a Ponte San Giovanni. Oggi alle 16 il tour ripartirà da San Martino in Campo in direzione di Castel del Piano, San Sisto, Pian di Massiano, Madonna Alta, San Marco, Elce per arrivare ai giardini del Frontone dove si terrà il comizioo conclusivo del tour e della campagna elettorale.

R. Bor.