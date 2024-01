Giovani con la droga nel parcheggio della discoteca

GIOVE I carabinieri di Lugnano hanno segnalato alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti tre giovani, poco più che maggiorenni ed incensurati, residenti nel viterbese. I tre, riferisce l’Arma, sono stati controllati la notte dell’ultimo dell’anno nel parcheggio di una discoteca. Sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso uno di una modica quantità di ketamina e gli altri due, rispettivamente, di poco più di 3 grammi di hashish e di circa 1,5 grammi della medesima sostanza. La droga è stata sequestrata e per i tre giovanissimi è scattata la segnalazione amministrativa. La notte di Natale i carabinieri avevano denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 18enne residente nell’hinterland ternano. Il giovane, controllato insieme ad un coetaneo nello stesso parcheggio, era stato trovato in possesso di circa 14 grammi di hashish e di 400 euro ritenuti provento di spaccio. L’amico, con 6 grammi di hashish, era stato segnalato in Prefettura come assuntore.