Gemellaggio con la Baviera. Il patto Bastia-Höchberg

BASTIA UMBRA – È stato firmato il rinnovo del patto di gemellaggio tra Bastia e Höchberg, in Baviera, un legame che unisce le due realtà da 35 anni, con tanti momenti di incontro nel segno dell’amicizia. Al centro del patto sottoscritto vi è l’impegno attivo nel coinvolgimento dei giovani e delle scuole nelle attività future del gemellaggio, un pensiero che accomuna i due sindaci, Erigo Pecci e Alexander Knahn, per rafforzare ancora più i legami di amicizia costituiti in questi 35 anni e trasmetterne il valore alle generazioni future. L’evento ha visto una folta partecipazione da parte dei cittadini di Höchberg con partecipanti ‘storici’, ma anche molti volti nuovi e bambini delle scuole tedesche che hanno donato delle lettere di risposta per bambini della Scuola di XXV Aprile di Bastia Umbra che, in occasione del precedente incontro, quattro mesi fa, avevano realizzato, insieme alle maestre, dei portachiavi da donare alle varie città gemellate. Queste lettere verranno corrisposte ai bambini, al ritorno in Italia, in modo da poter continuare ad incentivare un rapporto d’amicizia sempre più solido nel corso del tempo. "Si è trattato di un importante giornata di festa e condivisione per la nostra città e Höchberg – viene evidenziato dall’amministrazione municipale bastiola - che ci ricorda ancora una volta come il gemellaggio non sia solamente un mero accordo sulla carta, ma una vera esperienza da vivere fatta di grandi rapporti interpersonali portati avanti e fortificati da tutte le persone che nel corso della storia si sono spese per renderlo ciò che è oggi, e da tutte quelle che continueranno nel tempo a scrivere altre pagine di questa meravigliosa storia condivisa".