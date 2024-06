Fuga di gas, esplode una palazzina. Anziana estratta dalle macerie. È grave: ustioni sul 70% del corpo

Erano passate le sette di ieri mattina da una manciata di minuti quando un forte boato ha svegliato e messo in allarme tutti gli abitanti di Pievelunga, minuscola frazione del comune di Parrano. Una probabile fuga di gas ha causato l’esplosione di una palazzina ed il ferimento di una donna di settantacinque anni che si trovava all’interno del proprio appartamento e che ha riportato ustioni su varie parti del corpo. L’esplosione ha fatto anche crollare quasi interamente la palazzina di due piani in cui si trovava l’abitazione della pensionata: l’edificio è collassato, crollato su se stesso. A causa dell’esplosione un’auto parcheggiata a ridosso dell’immobile è andata in fiamme. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei vigili del fuoco di Orvieto che si è immediatamente accertata che non vi fossero altre persone coinvolte nel crollo mentre, la signora è stata trasferita d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. I vigili hanno anche provveduto a spengere le fiamme che hanno completamente distrutto l’auto.

Di lì a poco ha fatto il suo arrivo anche una squadra di Città della Pieve per la rimozione delle macerie. In collaborazione con la Protezione civile è stata predisposta l’apertura del centro operativo comunale. Sul posto anche il sindaco Valentino Filippetti, il responsabile della Protezione civile del Comune di Parrano, Giuliano Santelli, e Giampaolo Pollini, responsabile tecnico-operativi della funzione associata di protezione civile dell’area sud ovest orvietano oltre al gruppo comunale di Protezione civile di Monteleone d’Orvieto. Sulla base della relazione dei vigili del fuoco, è stata dichiarata inagibile l’abitazione adiacente a quella dell’esplosione. Appartamenti che sembra siano seconde case: nessun’altra persona è rimasta coinvolta.

I primi sopralluoghi effettuati nell’imminenza dell’incidente e al termine dell’intervento da parte dei vigili non avrebbero ipotizzato cause diverse rispetto a quella della fuga di gas come avviene in casi del genere. I successivi accertamenti potrebbero consentire di capire meglio le cause della perdita di gas. L’intervento dei vigli si è concluso alle 19.40: hanno lavorato gli uomini del Gos, il Gruppo operativo speciale, che hanno rimosso le macerie e raffreddato le masserizie coinvolte. Come detto, nessun altro è rimastro coinvolto nell’esplosione.