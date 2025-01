Fontana del Leone: "Nessun rischio idrogeologico"

Nessun rischio idrogeologico o franoso nella zona della Fontana del Leone, alle pendici della rupe. La rassicurazione viene dall’assessore Piergiorgio Pizzo (nella foto) che ha risposto al consigliere del Pd Federico Giovannini, ma le preoccupazioni per le condizioni di quella zona sotto piazza Cahen sono in prima battuta dei residenti che hanno anche presentato un esposto alla magistratura per segnalare i mancati interventi di manutenzione e messa in sicurezza del costone sopra la fontana oltre alla mancata sistemazione della strada.

"La strada della Fontana del Leone – garantisce invece Pizzo – è stata riaperta al transito lo scorso 24 dicembre. Non era un movimento franoso pericoloso ma la terra di riporto che con le piogge è caduta sulla strada. Gli interventi e i progetti per la manutenzione e il monitoraggio della Rupe previsti nell’accordo di programma con la Regione vanno avanti. Oltre a questi, nei giorni scorsi è stata affidata la progettazione per gli interventi di consolidamento delle pendici nella zona della fortezza Albornoz, finanziati dalla Regione per circa 116mila euro. Sono poi stati affidati i lavori di consolidamento nella zona sottostante l’Istituto professionale nel tratto compreso tra il Salto del Livio e Fosso della Civetta anche questi finanziati dalla Regione per 1,4 milioni di euro.

Sulla manutenzione della Rupe e sulla prevenzione del dissesto idrogeologico dunque l’attenzione di questa amministrazione è stata alta e si è tradotta e si sta traducendo in interventi concreti. Riguardo alle questioni segnalate dai cittadini di strada Fontana del Leone abbiamo appreso dalla stampa che è stato presentato un esposto pertanto ci rapporteremo con loro nelle forme e nelle modalità opportune.