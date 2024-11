Fonderia, la sfida infinita. Il comitato: "Non molliamo"

S. MARIA DEGLI ANGELI – Il Comitato di Via Protomartiri Francescani interviene sulle più recenti polemiche sulla fonderia presente a Santa Maria degli Angeli, con la campagna elettorale per le imminenti Regionali che getta nuova benzina sul fuoco "Da decenni ci battiamo con onestà e trasparenza, per la salute e l’ambiente della propria terra, non possiamo accettare che venga fatta addirittura campagna elettorale su asseriti meriti della Fonderia FA, solo perché garantirebbe lavoro", dice il Comitato dopo un recente intervento dell’ex proprietario Pietro Tacconi che evidenziava il ruolo dell’attività per il territorio sul piano economico e anche che l’azienda e anche il pieno rispetto della legge e delle regole europee.

"Non possiamo tollerare – incalza il Comitato – neppure l’illazione che il rispetto dei parametri emissivi in atmosfera lasci intendere che l’impianto non sia impattante su salute e ambiente". Secondo il Comitato chi svolge attività imprenditoriale questo lo dovrebbe sapere bene, che non può continuare a svolgersi un’attività, che nel suo ciclo produttivo emette sostanze inquinanti anche secondo lo IARC, in mezzo a case, scuole e luoghi di lavoro. Non certo molleremo di un millimetro nella nostra battaglia per diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto a vivere in un ambiente salubre. E per fortuna che siamo nella Città di San Francesco: una situazione indegna per la storia ed identità internazionale storico-religiosa della Città di Assisi" conclude il Comitato di Via Protomartiri Francescani di Santa Maria degli Angeli.