Fiumi di droga in Umbria. Chiesto il processo per 15

Droga per le piazze umbre, marchigiane e abruzzesi. La Procura della Repubblica di Fermo ha chiesto il rinvio a giudizio per quindici persone di nazionalità albanese, ritenute parte di un sodalizio criminale in grado di smistare droga a Fermo fino alle regioni limitrofe. L’attività d indagine, condotta dai finanzieri del Nucleo economico-finanziario marchigiano, aveva consentito di arrestare 3 uomini di origine albanese in flagranza di reato e di recuperare, 6,7 chili di marijuana, circa 6 chili di hashish, circa 2 chili di cocaina ed oltre 2 chili di eroina. A capo del presunto gruppo di trafficanti, l’autorità giudiziaria colloca un 37enne. All’atto dell’esecuzione della misura cautelare, erano stati rinvenuti anche 52.730 euro in contanti, considerati quali provento dell’attività di spaccio di stupefacenti. L’attività effettuata dalla Guardia di finanza consentiva di sottoporre a sequestro, oltre alla sostanza stupefacente, diverso materiale utile al confezionamento della stessa, 11 dispositivi cellulari ritenuti strumentali all’attività illecita e 4 autovetture di media cilindrata che sarebbero state utilizzate per il trasporto della droga. Il potenziale “commerciale“ del gruppo, secondo le indagini, sarebbe stato di oltre 4 milioni e 700mila euro. Molti dei soldi frutto del traffico di droga, hanno riscontrato le indagini, sarebbero stati trasferiti all’estero. Mentre i tre arrestati in flagranza hanno già patteggiato con pene dai 3 ai 4 anni di reclusione, per 15 il pm ha chiesto il rinvio a giudizio. Mentre il gip ha disposto già un sequestro preventivo per 48mila euro.