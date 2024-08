Fiamme alte in un cantiere. Bruciano rifiuti illeciti: c’è la denuncia per due operai

Non hanno rispettato né la normativa relativa alla combustione di rifiuti, né l’ordinanza comunale che vieta nel territorio di assisi l’accensione di fuochi sino al 30 settembre 2024: guai per un italiano di 42 anni e per un quarantenne albanese. Gli agenti della Polizia di stato del commissariato di Assisi, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, sono intervenuto a Santa Maria degli Angeli, dove, in una struttura in stato di abbandono, ove era divampato un incendio che aveva provocato una fitta nube di fumo, destando allarme e preoccupazione. Tanto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi. Giunti sul posto gli agenti della squadra volante hanno identificato due persone, un cittadino italiano quarantaduenne e un cittadino albanese quarantenne, entrambi operai di una ditta edile incaricata dei lavori di ristrutturazione dell’immobile. I poliziotti hanno chiesto loro conto di quanto stava accadendo, con i due che hanno riferito di essere stati loro ad avviare l’incendio per bruciare alcune sterpaglie presenti nella pertinenza dell’edificio. Il successivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito di spegnere le fiamme e di mettere in sicurezza l’area, evitando che il fuoco si estendesse e che la situazione degenerasse. Ma la situazione si è complicata quando, poi, dai successivi accertamenti tecnici, è emerso che il materiale dato alle fiamme dai due uomini era composto anche da rifiuti di vario genere. Per questi motivi, in considerazione dell’ordinanza municipale che, in concomitanza con il perdurare delle alte temperature, il comune di Assisi ha emanato per prevenire gli incendi in tutto il territorio, i due uomini sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per combustione illecita di rifiuti.

Maurizio Baglioni