Estate ’felice’. Un milione di visitatori

ASSISI - Da luglio a settembre record di visitatori, oltre un milione, e pienone a tutti gli eventi eventi organizzati dal Comune, in collaborazione con il tessuto associativo del territorio nell’ambito di "Assisi Estate 2024". In questo contesto – viene evidenziato da Palazzo dei Priori – grande successo ha riscosso Assisi Estate 2024, cartellone di eventi promossi in città da giugno a settembre, con oltre 200 iniziative principali e decine collaterali, in collaborazione con il tessuto associativo del territorio, grazie alle quali, praticamente ogni giorno, sono stati proposti almeno un appuntamento o un’attrazione a cittadini e turisti. Straordinario l’accesso ai musei civici, con la Rocca Maggiore che ha battuto tutti i record con circa 31mila ingressi dal 1° giugno al 22 settembre. Ottimi risultati anche per il Foro Romano con circa 19.500 utenti, la Pinacoteca con oltre 12.600 e la Torre del Popolo con quasi 11mila ingressi. La navetta elettrica, che consente un eco tour alla scoperta delle bellezze e del circuito museale della città, ha registrato oltre 9.300 utenti dal 1° giugno al 20 settembre. "La nostra città – sottolineano Stefania Proietti e Fabrizio Leggio, sindaco e assessore al turismo di Assisi – continua a crescere e a segnare record storici sul fronte delle presenze turistiche. Sono sempre più le persone che, da tutta Italia e dall’estero, scelgono di trascorrere qui le proprie vacanze estive. Assisi è sempre più meta ideale per tutti i tipi di visitatori, grazie a eventi e attrazioni di qualità e a una strategia di promozione capace agganciare un pubblico trasversale. Si conferma regina del turismo umbro e traino fondamentale per il flusso turistico regionale, con ricadute importanti su tutto il territorio. Il trend straordinario registrato durante l’estate continua anche in questi giorni".