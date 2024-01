Esche avvelenate. Caccia ai responsabili

TERNI Esche avvelenate a piazza Cuoco, con cani e gatti deceduti. A lanciare l’allarme via social era stato il gruppo Quartiere Cardeto sulla propria pagina Fb, ora la Guardia nazionale ambientale chiede maggiori controlli e pene esemplari per i responsabili. "In merito alla notizia di un cane morto e due in gravissime condizioni dopo aver mangiato esche avvelenate in piazza Cuoco, nel quartiere Cardeto, sperariamo che si

trovino subito i responsabili di questo gravissimo fatto. Invitiamo la Giunta comunale a intervenire in maniera decisa verso chi ha commesso questo gravissimo gesto, comunicando fin da ora che il Comune si costituirà parte civile verso chi ha commesso tale crimine, nel caso venga trovato il responsabile oppure i responsabili". "Esche avvelenate, un pericolo per gli animali certamente ma non solo – continua la Guardia nazionale ambientale – Un cane e’ morto , due sono gravemente feriti. E se un bambino avesse preso in mano una di queste esche, cosa sarebbe successo ? Basta crimini contro gli animali. Chiediamo un intervento deciso verso tali, gravi fatti, non più tollerabili".

La situazione è stata segnalata all’amministrazione; in piazza Cuoco è da tempo al vaglio l’ipotesi dell’installazione delle telecamere.