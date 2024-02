Enrico Dindo e Carlo Guaitoli, musica a Solomeo

Nuovo appuntamento al teatro Cucinelli di Solomeo per la stagione degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Domani alle 17.30 si terrà il concerto con protagonista un duo d’eccezione, formato dal violoncellista Enrico Dindo (nella foto) insieme a Carlo Guaitoli, al pianoforte, in un programma decisamente accattivante e variegato: dal classicismo di Ludwig van Beethoven (Sonata op. 69) al romanticismo di Antonín Dvořák (Rondò op. 94), spaziando fino a pagine di più raro ascolto come le Variazioni su un canto finlandese (“Kultaselle”) di Ferruccio Busoni, per chiudere con la Sonata n. 2 op. 81 di Nikolaj Myaskovsky. I protagonisti del concerto sono due artisti molto apprezzati. Dindo è direttore stabile dell’orchestra da camera I Solisti di Pavia, ensemble da lui creato nel 2001, e protagonista di un’importante carriera solista in tutto il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti, dal Canada al Giappone, ma è anche direttore artistico dell’Accademia Filarmonica Romana e ha al suo attivo una corposa e prestigiosa discografia per le etichetta Chandos e Decca.

Guaitoli invece attualmente insegna al Conservatorio “Briccialdi” di Terni, dove è anche direttore artistico del Concorso Casagrande. Dopo essersi affermato in importanti premi internazionali ha avviato una ricca carriera internazionale e può vantare un’assidua collaborazione ventennale con Franco Battiato.

Informazioni e biglietti sul sito perugiamusicaclassica.com.