Emozioni e mistero, “Danse Macabre!“ al Morlacchi. Prende il via la rassegna “Perché non ballate?”

La stagione del Morlacchi prosegue a passo di danza: venerdì alle 20.45 va in scena lo spettacolo “Danse Macabre!“ (nella foto) con ideazione, coreografia, video e regia di Jacopo Jenna, protagonisti sul palco Ramona Caia, Andrea Dionisi, Francesco Ferrari e Sara Sguotti. Lo spettacolo è un invito austero a danzare verso l’ignoto, legando e affermando relazioni con il mondo attuale attraverso una commistione visionaria tra corpi danzanti, film, testi, musica elettronica e luce. Le figure si specchiano e si raddoppiano, penetrano la propria immagine e diventano non solo interpreti ma anche incarnazioni del movimento sul palco, anche attraverso l’inclusione di un film come terzo elemento della costruzione scenica. Parte dei materiali visivi sono stati pensati insieme all’artista Roberto Fassone, creando un’entità “altra“ attraverso testi che riflettono insieme al pubblico sul concetto di aldilà.

“Danse Macabre!“ è anche il primo titolo che apre la rassegna di danza del Tsu “Perché non ballate?”, che porta al Morlacchi le più significative esperienze della nuova danza con cinque appuntamenti scanditi dai nuovi linguaggi legati al movimento e alla danza e da artisti con un grande bagaglio di esperienze nazionali e internazionali. La rassegna proseguirà con “Panoramic Banana. Album degli abitanti del nuovo mondo“ di Michele Di Stefano, venerdì 29 novembre, “Monumentum. The Second Sleep / seconda parte quartetto“ di Cristina Kristal Rizzo, martedì 21 e mercoledì 22 gennaio quindi “Strangers in the night“ di Carlo Massari, sabato primo marzo per finire con “Save the last dance for me“ di Alessandro Sciarroni, sabato 10 maggio.

E’ anche possibile un abbonamento per i cinque spettacoli della rassegna al costo di 50 euro, con la possibilità di aggiungerne un altro a scelta a 10 euro, tra “Femina“ e “L’Uccello di fuoco/Boléro“.